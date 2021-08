Bence Boldizs ha detto che il ritorno dei fan sulle tribune alla WTCR Race of Hungary ha aiutato a compensare il suo difficile weekend in pista.

Il pilota della Zengő Motorsport Drivers' Academy è stato due volte sul podio del WTCR Trophy, ma fuori dalle prime 15 posizioni in entrambe le gare all'Hungaroring.



"Sono felice che i fan siano tornati", ha detto il 24enne ungherese. "Sono grato loro e contento di sentirli urlare il mio nome. È stato incredibile, un sogno assoluto che si avvera. Sono solo arrabbiato e deluso che non abbia potuto mostrare nulla partendo dalla 22a piazza. La prima gara è stata abbastanza buona, ma la seconda no. Devo riprendermi, ho bisogno di un po' di tempo per recuperare la fiducia".

