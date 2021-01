Il 23enne ha debuttato nella serie vedendosela contro il 36enne suo connazionale e Campione in carica del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, scrivendo su Facebook le sue impressioni al termine di un anno che lo ha visto terminare terzo nel WTCR Rookie Driver con una partenza dalla DHL Pole Position in Gara 2 dell'Hungaroring a bordo della CUPRA Leon Competición della Zengo Motorsport.



"Era il mio più grande sogno, a settembre mi sono trovato a correre contro quello che era il mio idolo fin da bambino, ossia il Campione WTCR Norbi Michelisz, uno dei migliori piloti turismo del mondo”, ha detto Boldisz.



“Durante la stagione ci sono stati alti e bassi, ma credo che abbiamo fatto molti progressi. E' un sogno che si è realizzato, anche se ancora non ci credo. Non vedo l'ora di capire cosa ci riserverà il futuro".



Nella foto: Boldizs (#55) contro Michelisz (#1) all'Hungaroring.