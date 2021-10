Bence Boldizs non vuole essere il bravo ragazzo nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'ungherese nel bel mezzo della battaglia a bordo della sua CUPRA Leon Competición gommata Goodyear ha detto che non si risparmierà più.



Dopo essersi piazzato 16° e 19° nelle due gare della WTCR Race of France, il pilota della Zengő Motorsport Drivers' Academy ha detto: "È stato un buon fine settimana per me. Ovviamente i risultati non sono così buoni, ma sapevamo che avremmo fatto fatica qui a causa del peso di compensazione e questa pista non era proprio adatta alla nostra CUPRA".



"È stato un fine settimana difficile, ma alla fine sono riuscito a tenere il ritmo dei miei compagni di squadra. Nel complesso sono contento, ma nelle gare sono stato troppo corretto con tutti. Devo essere più aggressivo perché dopo la partenza perdo sempre alcune posizioni per questo motivo".

