Bence Boldizs torna sulla scena di probabilmente il suo weekend più memorabile finora nel WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Hungaroring il prossimo fine settimana (21-22 agosto).

Durante la WTCR Race of Hungary dello scorso ottobre, il 24enne ha iniziato Gara 2 dalla pole position a griglia inversa ed è stato anche coinvolto in una battaglia in pista con l'eroe ungherese Norbert Michelisz, il pilota cui si ispira.



"Ad essere onesti, quando ero un ragazzino e quando correvo in Ungheria nella Suzuki Swift Cup, naturalmente sognavo questa possibilità e di essere un giorno nel WTCR e combattere contro Norbi", ha detto il pilota della Cupra-Zengő Motorsport. "Ma a quel punto non ho mai pensato che avrei potuto avere l'opportunità di essere nel WTCR e lottare con lui. Non ho mai pensato che potesse essere possibile e non lo sarebbe stato se non fosse stato per Zoltán Zengő. Mi ha chiamato l'anno scorso per fare un test e posso solo essergli grato per avermi dato questa opportunità. È stato un sogno che si è avverato".



"Quando [ero in battaglia con Norbi], non dicevo, 'Lui è Norbi, il mio idolo'. Era solo un altro pilota e lo rispettavo, non volevo buttarlo fuori o avere un contatto, anche se ho potuto insidiarlo un po' dopo il periodo di safety car".



"Dopo la gara, quando stavo guardando il mio video onboard, mi sono detto, 'che diavolo, sto combattendo contro il mio eroe d'infanzia'. È stato davvero incredibile e pensavo di sognare, ma durante la gara era solo un altro rivale da battere".

