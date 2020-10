Il 23enne si è ritrovato con la sua CUPRA Leon Competición TCR al primo posto nel secondo round, concludendo però sesto.



“Era fantastico essere in pole position, anche se non c'era pubblico viste le porte chiuse causa COVID-19 - ha detto il pilota della Zengő Motorsport - In uscita della curva 5, fuori dalla pista, ho visto che c'era gente con le bandiere ungheresi ed è stato fantastico. Per me era solo il quarto weekend nel WTCR, il sesto con una TCR, per cui è stato bellissimo".



“Purtroppo non sono partito bene, ma pian piano ho trovato il ritmo e sono riuscito a piazzarmi davanti a Norbi Michelisz ed Esteban Guerrieri, due dei migliori piloti turismo al mondo. Sono molto contento, per me è un sogno".



Gábor Kismarty-Lechner, altro pilota della Zengő assieme a Boldizs e Mikel Azcona, ha preso punti in Gara 2.



“Sono molto contento, anche se dopo Gara 3 ero un po' dispiaciuto perché fin dal primo giro ho sofferto coi freni, quindi è stata dura - ammette il magiaro - Penso comunque che in Gara 2 sia andato bene, sono riuscito a lottare e prendere punti".