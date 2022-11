Bence Boldizs ha parlato sul suo ritorno a sorpresa nel WTCR - FIA World Car Cup in Bahrain, ringraziando il capo di Zengő Motorsport, Zoltán Zengő, per averlo chiamato.

L'ungherese, che ha corso per Zengő nel WTCR nel 2020 e nel 2021, ha sostituito all'ultimo Rob Huff nella WTCR Race of Bahrain e ha concluso 13° e 11° la prima parte del doppio appuntamento mediorientale del WTCR.



"Il ritmo è stato davvero ottimo in Gara 2, ho fatto il sesto giro più veloce e siamo stati costantemente tra i primi cinque e sette", ha dichiarato Boldizs. "Sono molto grato alla squadra e a Zoltan per aver reso possibile tutto questo. Ringrazio anche i miei ingegneri e i miei meccanici. Avevo una macchina nuova di zecca e loro hanno lavorato molto, giorno e notte. È stato bello tornare".



Il circuito di Jeddah, in Arabia Saudita, si prepara a ospitare la seconda parte del doppio appuntamento del WTCR in Medio Oriente, dal 25 al 27 novembre. Zengő Motorsport ha iscritto Huff e Dániel Nagy alle gare notturne di domenica.

