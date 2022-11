Bence Boldizs è tornato nel WTCR - FIA World Touring Car Cup dopo quasi un anno, essendo stato chiamato a sostituire Rob Huff, che ha annunciato il suo ritiro dalla WTCR Race of Bahrain all'inizio della settimana.

Il britannico, che aveva già conquistato il WTCR Trophy per Zengő Motorsport grazie a una stagione straordinaria, era ancora in lizza per il titolo assoluto prima della doppia gara in Medio Oriente.



Ma la sua decisione di non partecipare alla WTCR Race of Bahrain, presa in consultazione con il team ungherese, ha lasciato un posto vacante sulla Cupra Leon Competición e l'ex pilota di Zengő si è trovato nella posizione ideale per accettare l'opportunità di correre di nuovo questo fine settimana.



"Ovviamente sono stato felice quando ho ricevuto la chiamata ma, d'altra parte, non volevo essere qui in questo modo", ha spiegato Boldizs. "Rob ha avuto una stagione straordinaria, merita di essere qui ma, purtroppo, non c'è e sono felice di essere tornato. Grazie a Zengő e al WTCR".



Senza la possibilità di correre nel 2022, Boldizs si è concentrato sul suo lavoro quotidiano di responsabile delle vendite di pneumatici.



"Non corro dalle gare di Sochi dello scorso novembre", ha detto il 25enne. "Ero un po' arrugginito nelle FP2, abbiamo saltato le FP1 dopo alcuni giorni difficili alle spalle, ma sono felice di essere in Bahrain. È la prima volta che vengo qui, la pista e le strutture sono fantastiche e voglio solo godermele. Avrei dovuto lavorare a casa, in Ungheria, ma il mio capo ha capito la situazione".



Boldizs, che farà coppia con Dániel Nagy alla Zengő, è comunque preparato a un weekend difficile nel WTCR.



"Direi che è stato facile guidare di nuovo rispetto all'anno scorso. Nel 2020 credo di aver avuto una stagione di debutto straordinaria, ma nel 2021, se devo essere sincero, è stata orribile. Qui ho una macchina nuova, abbiamo fatto un po' di shakedown nelle FP2 e fin dall'inizio mi è sembrata migliore dell'anno scorso".



"Essere in Q2 sarebbe un buon risultato, ma non c'è alcuna pressione su di me, né sulla squadra, vista la situazione.



"Mi sono allenato a casa, anche se non come l'anno scorso, ma fisicamente non ho mai avuto problemi. Forse il problema sarà mentalmente, perché in macchina con 30 gradi devi concentrarti molto di più, quindi sarà difficile".

Ad

WTCR Huff spiega i perché della sua assenza in Bahrain 33 MINUTI FA

WTCR WTCR Race of Bahrain: il programma di venerdì 33 MINUTI FA