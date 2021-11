Bence Boldizs ha mancato la Top15 in entrambe le gare all'Adria International Raceway, ma il suo ritmo cresce nel WTCR - FIA World Touring Car Cup ed è un grande risultato personale per il giovane ungherese.

Il pilota della Zengő Motorsport Drivers' Academy ha chiuso 18° e 16° nella WTCR Race of Italy, salendo sul podio del WTCR Trophy.



"La cosa più importante è che il mio passo è finalmente tornato dopo alcuni fine settimana difficili, e il divario tra me e i miei compagni di squadra era così ridotto, quindi sono felice", ha detto Boldizs. "Ero a mezzo decimo da Mikel [Azcona] e a due decimi da Rob [Huff]. In gara 2 ho potuto lottare contro Nathanaël Berthon, Santiago Urrutia e Tiago Monteiro. Dopo questa stagione dura e difficile è un buon risultato".

Ad

WTCR Nicola Baldan racconta il suo weekend nel WTCR IERI A 12:00

WTCR Punti pesanti per Muller e Cyan Racing 13/11/2021 A 06:58