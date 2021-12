Bence Boldizs si è divertito a correre nel WTCR - FIA World Touring Car Cup nonostante il ritiro in Russia.

L'ungherese era in lizza per i punti nel FIA WTCR Junior Driver e WTCR Trophy, ma ha dovuto affrontare un duro finale di stagione alla WTCR VTB Race of Russia.



Dopo aver piazzato la sua CUPRA Leon Competición gommata Goodyear 17a in Gara 1 all'Autodromo di Sochi, il pilota della Zengő Motorsport Drivers' Academy si è ritirato per incidente nella seconda.



"Direi che la prima gara è stata abbastanza buona, ho potuto lottare contro Tom [Coronel] e ho avuto una bella battaglia con lui", ha detto Boldizs. "La prima parte della pista era ottima per me, ma la seconda era di Tom perché era più veloce. Ma è stata una bella lotta e la macchina funzionava bene".



"Abbiamo fatto piccole modifiche per Gara 2, ma purtroppo è finita con un incidente. Una delle LADA ha colpito la mia posteriore sinistra e non ho potuto fare nulla. E' stato un grosso botto ma per fortuna sto bene".



"Grazie a tutti per questa stagione, è stato un piacere ancora una volta e vedremo come andrà la prossima".

