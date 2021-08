Néstor Girolami e Norbert Michelisz hanno commentato il loro incidente alla prima curva alla WTCR Race of Hungary di ieri.

La toccata ha mandato l'idolo locale in testacoda, costando una penalità di cinque secondi all'argentino, che scivola così al quinto posto dopo essere giunto secondo.



"Ad essere onesti, abbiamo avuto una partenza molto buona, questa è stata la cosa fondamentale della gara", ha detto il pilota della Honda ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che aveva raggiunto Michelisz sulla seconda fila della griglia in quarta posizione. "Ho anche iniziato un po' meglio di Santi [Urrutia]. Mi sono spostato un po' in frenata, ma proprio seguendo Santi, non volevo sorpassarlo perché sapevo che dall'esterno non sarebbe stato possibile, dato che le gomme pattinavano in uscita. Purtroppo c'è stato questo contatto con Norbi, mi dispiace molto per lui. Ma si sa che quando si frena si è davvero al limite. Quindi, purtroppo per lui, è stata la fine della gara".



Michelisz era partito terzo in griglia con la Hyundai Elantra N TCR e alla fine ha chiuso 14° dopo il contatto.



"È stato un tocco", ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. "Penso che Néstor abbia deciso di prendere l'esterno ma io ero già lì. È stato un colpo che ha distrutto la mia gara e sono molto deluso per questo. Era un po' difficile da capire dall'interno. A volte questo tipo di cose possono accadere, ma è la seconda volta in questa stagione che accade, la prima ad Estoril e poi ora. Purtroppo devo conviverci ma è un peccato perché c'erano molti punti in palio e avremmo meritato di più. Mi dispiace per i tifosi e anche per me stesso. Alla fine fa parte del gioco".

