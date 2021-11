La BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse è pronta per le sue gare di casa del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Alla WTCR Race of France, il team di Cherasco ha ottenuto 52 punti, con Norbert Michelisz terzo in qualifica e Gabriele Tarquini sul podio di Gara 1 con le loro Hyundai Elantra N TCR.



Il Team Principal, Gabriele Rizzo, dichiara: “Tornare sul podio alla WTCR Race of France e segnare il weekend con i migliori punteggi della stagione è stato fantastico. Come per Most e Pau, che sono stati una grande sfida, anche ad Adria dovremo cercare di prendere velocità in fretta, esattamente come tutte le altre squadre e piloti. Il team non vede l’ora di partecipare al nostro primo evento di casa nel WTCR e speriamo che il supporto dei fan locali ci dia una spinta in più. Sappiamo di avere le carte per conquistare il podio con la Hyundai Elantra N TCR e ci piacerebbe farlo di nuovo in Italia. Abbiamo un’ulteriore opportunità per salire in entrambe le classifiche, la nostra missione è portare a casa punti solidi sia in qualifica che in gara”.



Michelisz commenta: “Sono entusiasta di correre su un altro nuovo circuito alla Race of Italy. Le ultime due gare sono state su piste che non conoscevamo bene e siamo stati comunque in grado di trovare velocemente il ritmo e ottenere buoni risultati. Come sempre il nostro obiettivo sarà quello di lottare in prima fila e segnare più punti possibili per il campionato. Anche se sarà imprevedibile, la mia speranza è di salire sul podio dopo l’occasione mancata in Francia”.



Tarquini aggiunge: “Il WTCR non ha mai corso in Italia e non vedo l’ora di correre di nuovo nel mio paese dopo tanto tempo. Adria non è una pista che conosco molto bene, ma lo stesso vale per gli altri piloti, quindi non parto in una situazione di svantaggio. Sarà molto bello avere tifosi italiani in giro per il circuito e spero di vedere tante persone in tribuna per sostenermi. Sarebbe fantastico regalare loro un weekend pieno di azioni e ottenere buoni risultati”.

