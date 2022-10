Gabriele Rizzo ha svelato il segreto dei successi di BRC Hyundai N Squadra Corse nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La squadra di Cherasco è al comando della classifica team quando mancano gli eventi di Bahrain ed Arabia Saudita da affrontare, con Mikel Azcona primo tra i piloti.



"E' stato un weekend impegnativo, proprio come ci aspettavamo - ha detto il Team Principal della BRC dopo le gare disputate in Francia ad agosto - L’intero team e i piloti hanno dato dimostrazione di un’ottima performance, spingendosi nuovamente oltre i limiti. Questo è quello che fa la differenza e che ci permette di essere ancora al comando di entrambe le classiche. Ora ci attende una meritata pausa estiva, ma prima vorrei ringraziare coloro che non si trovano fisicamente in pista, ma che hanno un ruolo fondamentale nel nostro successo. Un ringraziamento va anche allo staff Hyundai Motorsport Customer Racing per il loro incredibile supporto, al top management ed ai colleghi della nostra azienda che ci seguono e ci sostengono con passione e competenza. Tutto ciò, unitamente al lavoro svolto durante le gare, rende possibile la realizzazione di questi risultati”.



Azcona, a podio a l'Anneau du Rhyn, afferma: “è stato un weekend fantastico. Sono soddisfatto per aver ottenuto nuovamente un doppio podio. La prima parte della stagione è stata impegnativa, ma sono molto positivo perché dopo questo weekend abbiamo perso un solo punto dal secondo in classifica piloti. Le gare sono state dure, mi sono spinto al limite in entrambe, ma con prudenza, poiché il rischio di compromettere la classifica con un errore era troppo elevato. Sono veramente contento e soddisfatto del team, stanno lavorando davvero duramente mettendo a mia disposizione un’auto fantastica in grado di condurci in vetta alle classifiche.”

