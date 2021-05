Gabriele Rizzo, team principal della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, ha detto che è tutto pronto per l'assalto al titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il 3-5 giugno, sul Nürburgring Nordschleife, la WTCR Race of Germany aprirà la stagione 2021 e la squadra di Cherasco schiera le Hyundai Elantra N TCR gommate Goodyear per Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz.



“Vogliamo arrivare in Germania il più preparati possibile, abbiamo quindi intensificato i nostri test in vista dell’inizio di una nuova stagione del WTCR. Con il supporto di Hyundai Motorsport Customer Racing abbiamo tutto il necessario per il successo con le nostre Hyundai Elantra N TCR. Gabriele e Norbert sono tra i piloti più esperti e titolati nel roster WTCR e siamo fiduciosi di poter ambire ad entrambi i titoli quest’anno”, ha detto Rizzo.



BRC, oltre ad aver conquistato il Mondiale con entrambi i piloti in due anni di fila, dal 2018 ha messo insieme 13 vittorie.

