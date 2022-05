Gabriele Rizzo, team principal della BRC Hyundai N Squadra Corse, è convinto che il lunghissimo rettilineo Döttinger Höhe potrà essere decisivo per le sorti della WTCR Race of Germany.

Al Nürburgring Nordschleife le Hyundai Elantra N TCR hanno già vinto l'anno scorso e il piemontese spero che ciò possa ripetersi.



“L’evento del Nürburgring è particolarmente significativo e importante per noi; pertanto, occorre lavorare duramente per riuscire ad ottenere un altro podio. Siamo consapevoli della competitività della Hyundai Elantra N TCR su questo circuito, dobbiamo lottare per piazzare di nuovo entrambe le vetture tra i primi dieci in qualifica, questo ci permetterà di essere nella posizione di conquistare punti importanti nelle due gare".



"Qui una chiave del successo sarà avere alta velocità nel rettilineo poiché la maggior parte dei sorpassi sarà effettuata lungo il leggendario lungo rettilineo dopo la curva Döttinger Höhe. La stagione è appena iniziata e dovremo dare il meglio ogni weekend”.



Mikel Azcona, che ha vinto in Francia Gara 2, è d'accordo: “La gara al Nürburgring Nordschleife rappresenta un incredibile sfida. Trattandosi di una pista complicata mi sono preparato il più possibile con il simulatore e riguardando le gare degli scorsi anni".



"Conosco la pista da tre anni e grazie alla combinazione del lavoro svolto dal BRC Racing Team e le prestazioni della Hyundai Elantra N TCR, potremo concorrere per la pole position ed il podio questo weekend. L’obbiettivo è quello di mantenere la concentrazione, la costanza e gareggiare per restare ai vertici della corsa per il titolo".



Nella foto: le Hyundai Elantra N TCR di Jean-Karl Vernay e Luca Engstler sul Döttinger Höhe nell'edizione della gara 2021.

