La BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse vuole un grande weekend in occasione della WTCR Race of Slovakia.

Questo è quanto ha detto il Team Principal Gabriele Rizzo, che punta sui suoi piloti - Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini - per ottenere un bel risultato lungo i 5,922km del tracciato di Bratislava.



"L’obiettivo è tornare a difendere i nostri titoli allo Slovakia Ring - ha detto Rizzo - Crediamo di poter mostrare il vero passo ed il potenziale delle Hyundai i30 N TCR su un tracciato dove abbiamo ottenuto ottimi risultati in passato. Ci stiamo avvicinando alla metà del campionato ed ogni opportunità per raccogliere punti è importante, dobbiamo dare il massimo in ogni sessione”.



Lo scorso anno Michelisz vinse Gara 1, dopo che nel 2018 si era imposto in Gara 3, mentre Tarquini detiene il giro record in qualifica, con Nicky Catsburg che centrò due DHL Pole Position nel 2019.