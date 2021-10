Una strategia condivisa ha aiutato Esteban Guerrieri e Néstor Girolami ad assicurarsi buone posizioni di partenza per i due round della WTCR Race of Czech Republic domani.

Guerrieri ha piazzato la sua Honda Civic Type R TCR 4a in Q3 durante le qualifiche del venerdì, mentre il suo compagno di squadra della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha ottenuto il nono posto in Q2, garantendosi la prima fila per Gara 1 al fianco di Petr Fulín.



"È stata una giornata molto positiva per noi, considerando il peso massimo che stiamo portando", ha detto Girolami. "Con 60 kg non ti aspetti di essere in pole, ma abbiamo fatto quello che dovevamo, cioè essere nella top 10. Penso che sia stato un ottimo piano per fare strategie diverse con Esteban - uno cercando di prendere punti in Q3, e l'altro andando per la griglia invertita. È difficile quando è così serrato, ma siamo riusciti a farlo. Al secondo tentativo, sapevo che forse avremmo potuto arrivare in Q3 ma non avevamo il ritmo per la pole, quindi era meglio rimanere dove eravamo. In questo modo, dalla prima fila, possiamo provare a prendere il massimo dei punti. Siamo anche riusciti a portarne a casa alcuni in Q1, quindi sono davvero felice sia per me che per la squadra per quello che hanno fatto".



Guerrieri, che ha ottenuto cinque punti bonus per essere stato il più veloce in Q1 più due per il suo risultato in Q3, ha detto: "E' stata una buona giornata, davvero. Abbiamo migliorato progressivamente la macchina. Sapevamo i nostri deficit e i nostri punti di forza in pista, quindi abbiamo lavorato per cercare di migliorare l'intero pacchetto - la guida, la macchina, i freni, che erano un po' un problema in FP1. Stavo anche provando i limiti; in FP2, non ho completato il mio run con le gomme nuove perché sono uscito. Si trattava di cercare di trovare il massimo, e penso che ci siamo riusciti perché eravamo molto vicini tutti. È stato molto divertente e mi è piaciuta molto la pista oggi, quindi sono felice di aver preso sette punti, di aver massimizzato il potenziale, e sono grato a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per avermi dato una macchina molto buona".

