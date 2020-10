Il pilota della Zengő Motorsport è riuscito a piazzare seconda la sua CUPRA Leon Competición in Q1 come miglior risultato cronometrico, per poi chiudere con il quarto posto in Gara 3.



“Abbiamo preso buoni punti al termine di una giornata difficile - racconta lo spagnolo - Dopo Gara 2 la macchina era distrutta sull'anteriore, per cui ringrazio molto i meccanici Zengő per aver riparato tutto in 10'. In Gara 3 la macchina era perfetta e non potevo chiedere di meglio. Mi sono messo in scia ai primi tre nel finale, ma non potevo attaccarli, onestamente. Sono comunque felicissimo".



Azcona in Gara 1 partiva davanti, ma in avvio non è stato fenomenale e alla fine ha recuperato con un sesto posto.



“Non so esattamente cosa sia successo, dobbiamo analizzare il perché c'è stato quasi lo spegnimento del motore nella procedura di partenza".