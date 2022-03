Isidro Callejas punta a imitare Mikel Azcona, protagonista del WTCR - FIA World Touring Car Cup e suo "grande riferimento".

Il diciassettenne ha preso il posto del pilota spagnolo alla Volcano Motorsport per guidare una CUPRA Leon Competición nel TCR Europe, la categoria cadetta del WTCR, dato che Azcona è passato in Hyundai Motorsport Customer Racing.



"Vorrei seguire le orme di Mikel Azcona che, per me, è un grande riferimento e con il quale ho un ottimo rapporto. È speciale competere con una macchina con la quale ha ottenuto così tanto successo, compreso il trionfo nel TCR Europe l'anno scorso. È un pilota e una persona eccellente. Mi ha dato buoni consigli".



Azcona ha preso parte al TCR Europe oltre al suo programma principale nel WTCR 2021 e ha centrato il titolo dominando, il suo secondo nella serie.



Callejas è stato il miglior esordiente del TCR Europe la scorsa stagione e inizia il 2022 puntando alla prima vittoria nella serie.



