Oggi si festeggia il capodanno cinese o lunare (1 febbraio). Per segnare l'occasione ecco cinque dei grandi momenti che la Cina ha vissuto nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

5: Shedden da urlo

Gordon Shedden ha corso nel WTCR 2018 e il pluricampione britannico, in un anno di alti e bassi, ha centrato la sua unica vittoria con l'Audi sulle strade di Wuhan.



4: Thed nella storia

Thed Björk ha vinto Gara 3 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco nel 2019, la prima per il marchio cinese Lynk & Co in una serie FIA. La 03 TCR ha poi ottenuto altre 17 vittorie da allora, compresa una doppia di Yvan Muller al Ningbo International Speedpark nel 2019.



3: Re Yann

Dopo aver festeggiato la vittoria fra i team del WTCR - FIA World Touring Car Cup nel 2019, la Cyan Racing Lynk & Co ha festeggiato due titoli piloti con Yann Ehrlacher nel 2020 e 2021, primo a riuscirci consecutivamente.



2: Grande Mehdi

Mehdi Bennani patì un brutto incidente a Vila Real all'inizio della stagione 2018, ma al suo ritorno vinse alla WTCR Race of China-Wuhan. Il pilota della Sébastien Loeb Racing tagliò il traguardo al volante della Volkswagen Golf GTI TCR con appena 0"4 su Aurélien Comte dopo che all'ultimo giro i due si erano toccati pià volte. Attaccato a loro, Nathanaël Berthon ha chiuso terzo.



1: Ma...gico

Dopo essere diventato il primo pilota cinese ad andare a punti nel WTCR, impresa compiuta alla WTCR Race of China-Wuhan nel 2018, Ma Qing Hua (nella foto) ha fatto decisamente meglio alla WTCR Race of Slovakia la stagione successiva, quando ha ottenuto una vittoria con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.

Ad

WTCR WTCR Race of France grande evento del PAU MOTORS FESTIVAL UN' ORA FA

WTCR Guida 2022: WTCR Race of Hungary IERI A 06:55