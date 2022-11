Nicky Catsburg ha Norbert Michelisz come punto di riferimento dopo averlo raggiunto sul podio di Gara 2 alla WTCR Race of Bahrain di sabato.

L'olandese aveva fatto parte del BRC Racing Team nel 2019, quando ha aiutato Michelisz a diventare Campione del WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Al suo ritorno in azione nella serie in Medio Oriente la scorsa settimana dopo due anni di assenza, Catsburg si è piazzato terzo mentre Michelisz ha vinto la seconda gara del weekend in Bahrain a bordo delle Hyundai Elantra N TCR gommate Goodyear.



"Onestamente per me, anche nel 2019, è stato il punto di riferimento", ha detto. "Quindi è molto bello arrivare qui e cercare di imparare da lui, perché alcune delle cose che fa sono davvero fantastiche, come il suo ritmo. Ho faticato a stargli dietro, quindi è bello venire qui e avere uno dei migliori piloti della squadra con cui provare a confrontarsi. Tanto di cappello a lui, ha fatto una gara fantastica, un weekend fantastico".



Dopo un'avvincente rimonta fino al quinto posto in Gara 1, Catsburg ha centrato il podio in Gara 2.



"Essere sul podio nel mio primo evento di ritorno nella serie dopo alcuni anni è molto bello e sono molto felice per la squadra, per BRC, per Hyundai e per Mikel [Azcona], che ora ha un vantaggio enorme".

