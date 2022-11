Nicky Catsburg ha avuto una difficile WTCR Race of Saudi Arabia, ma il suo ruolo nell'aiutare Mikel Azcona e BRC Hyundai N Squadra Corse a ottenere una doppietta di titoli del WTCR - FIA World Touring Car Cup* è andato a buon fine.

L'olandese è stato aggiunto allo schieramento del WTCR su una terza Hyundai Elantra N TCR gestita da BRC per il doppio appuntamento in Medio Oriente. Anche se non aveva diritto a prendere punti a causa del suo status di wildcard, la sua esperienza e il suo passo si sono rivelati preziosi per Azcona e BRC.



"La WTCR Race of Saudi Arabia è stata molto interessante", ha detto Catsburg, che è stato presente nel WTCR nel 2019 e nel 2020. "Abbiamo vinto i due titoli, sia quello dei team che quello dei piloti, quindi è un risultato fantastico. Per me personalmente è stata una gara difficile. Le qualifiche sono andate bene e Gara 1 è stata più o meno ok, ma Gara 2 avrebbe dovuto essere mia. Credo che avrei puntato alla vittoria o al podio, ma purtroppo sono stato tamponato e sono uscito. In generale, devo dire che è stato un weekend molto bello per tutti noi, e sono molto orgoglioso di averne fatto una piccola parte".

