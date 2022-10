Nicky Catsburg tornerà a correre nel WTCR - FIA World Touring Car Cup in Medio Oriente il mese prossimo per gli eventi decisivi della stagione in Bahrain e Arabia Saudita.

L'olandese ha partecipato alla seconda e terza stagione del WTCR, disputando la rincorsa al titolo 2019 con il BRC Racing Team prima di unirsi al Team Engstler per il 2020, affidandosi ancora una volta alla Hyundai i30 N TCR. All'attivo ha la vittoria in Gara 3 allo Slovakia Ring.



Dopo essersi concentrato sulla sua grande carriera nelle gare GT nel 2021, il 34enne ha messo in mostra le sue notevoli capacità nel FIA ETCR eTouring Car World Cup con Hyundai Motorsport N in questa stagione e correrà con il team BRC.



Con 14 gare completate, la squadra italiana è in testa alla classifica Team, mentre il suo pilota spagnolo Mikel Azcona è il Goodyear #FollowTheLeader con un margine di 35 punti su Néstor Girolami. Anche Norbert Michelisz, Campione WTCR 2019 con BRC, fa parte dello schieramento e si presenterà al doppio appuntamento mediorientale forte di una serie di punti conquistati.



Sebbene lo status di wildcard di Catsburg non gli consenta di ottenere punti, la sua esperienza e velocità saranno d'aiuto ad Azcona nella caccia al titolo piloti, oltre a essere un importante punto di riferimento per gli ingegneri di BRC.



"L'aggiunta di una terza Hyundai Elantra N TCR al nostro schieramento è importante per noi, in quanto puntiamo a concludere la stagione con ottimi risultati in tutto ciò che resta da affrontare - ha dichiarato Gabriele Rizzo, Team Principal di BRC - Mikel e Norbi hanno fatto un lavoro fantastico per tutto l'anno contro le squadre più grandi, e ci aspettiamo che l'opposizione sia ancora più forte negli ultimi round. Non vedo l'ora di riaccogliere Nicky in squadra per aiutarci in queste gare. In passato ha dimostrato di essere molto competitivo nella serie ed incredibilmente veloce nell'adattarsi alle nuove sfide. Nelle sue prime gare con una nuova vettura e su nuovi tracciati, questo sarà fondamentale non solo per lui, ma anche per aiutare il resto della squadra durante i weekend in Bahrain e Arabia Saudita. I suoi dati aggiuntivi saranno importanti per garantire che tutti e tre i piloti del BRC Racing Team siano davanti nella griglia di partenza e possano concludere la stagione 2022 nel migliore dei modi".



Catsburg, che in passato ha provato al Bahrain International Circuit ma non conosce il Jeddah Corniche Circuit, ha dichiarato: "Conosco la serie e la squadra dagli anni precedenti e mi sono divertito a correre e a lavorare con loro. Sono molto orgoglioso di essere stato chiamato a partecipare alla parte cruciale della stagione per sostenere Mikel e la squadra nella battaglia per i titoli. In Bahrain e in Arabia Saudita andremo su due circuiti molto belli, che saranno nuovi per quasi tutti i membri della griglia. La Hyundai Elantra N TCR è un'auto nuova per me, ma sono fiducioso di poter prendere rapidamente il ritmo. Spero di poter ottenere dei buoni risultati e di aiutare la squadra a concludere la stagione in bellezza".



Catsburg gareggerà con il BRC Hyundai N Racing Team, mentre Azcona e Michelisz continueranno a essere iscritti come piloti del BRC Hyundai N Squadra Corse.



Il Bahrain International Circuit ospiterà la WTCR Race of Bahrain, round 15 e 16 della stagione WTCR 2022, dal 10 al 12 novembre, mentre il Jeddah International Circuit sarà la sede della WTCR Race of Saudi Arabia, round 17 e 18, dal 25 al 27 novembre.

