Catsburg tra trionfi e difficoltà: ecco la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by

-

Nella seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear dedicato a Nicky Catsburg, l'olandese racconta l'approdo al FIA WTCC e altre gare endurance con più o meno successo.

Dalle 14;00 di oggi si può ascoltare la seconda puntata del programma condotto da Martin Haven, che stavolta con il pilota della Hyundai ripercorre le gesta fra il primo trionfo nella WTCC Race of Russia del 2016 e altri guai nella WTCR Race of Japan del 2019.



Nel 2018 il suo impegno principale è stato il GT, ma l'anno dopo è giunta la possibilità di fare parte della #WTCR2019SUPERGRID con il BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team e guidare la i30 N TCR.



“Il livello era veramente altissimo, con tante superstar e mi ci sono trovato benissimo - dice Catsburg - E' stato molto intenso, ricordo Norbi Michelisz quanto era diventato forte, forse in generale è stata la mia stagione più dura. Mi sono sempre divertito, ma in un paio di occasioni forse sono andato un po' oltre il dovuto come aggressività. Avevo un ruolo e alcune gare non sono andare come avrei voluto, ma alla fine io e Norbi guidavamo per lo stesso marchio e ha vinto il titolo, quindi per il team è stato importante".



Suzuka è stato sicuramente un momento chiave: "Sicuramente c'era bagarre e mi posso definire uno dei più aggressivi. A volte va bene, altre meno. Fare il gregario ogni tanto ti mette in condizioni difficili, la gente pensa che butti fuori gli altri apposta per favorire il tuo compagno, ma non è mai accaduto nulla del genere".



“A Suzuka, Norbi stava provando a passare Andy Priaulx, lottava per il titolo. Ma stava correndo rischi, per cui mi ha lasciato passare perché provassi io ad attaccarlo. Purtroppo ci siamo presi e lui è finito fuori. La gente ha immediatamente pensato che l'avessi fatto di proposito, ma se guardate il video è stato un incidente di gara. La colpa semmai è averne parlato anche dopo, Andy pensava ovviamente che fosse colpa mia, ci ha accusato di fare il gioco sporco apposta mandando fuori gli altri. Dico solo che non era nulla di premeditato e che ci sono rimasto malissimo perché avevo un ottimo rapporto con Andy".



Ma nel 2019 ci sono state anche gioie: "La pole position allo Slovakia Ring con Norbi in scia è stata bellissima, ma anche Macao, dove ho fatto il giro più veloce. Là non è mai semplice".



La parte due di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Nicky Catsburg è offerta dal fornitore ufficiale di gomme del WTCR e presentata da Martin Haven. E' disponibile alle ore 14;00 di oggi.



Cliccate qui per sentirla:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

WTCR #RaceAtHome: Esports WTCR Championship, si comincia al Salzburgring DA 3 ORE

The post Catsburg tra trionfi e difficoltà: ecco la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Monteiro e Tassi in Esports WTCR con le Honda Civic della ALL-INKL.DE DA 5 ORE