-

Nicky Catsburg conferma di essere uno dei favoriti per il successo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup quando si andrà al Nürburgring Nordschleife a settembre.

L'olandese si è imposto in Classe SP9 Pronel Nürburgring Endurance Series (NLS) sabato guidando la BMW della ROWE Racing assieme a Stef Dusseldorp, chiudendo la 4h con oltre 20" sugli inseguitori.



I 25,378km erano in realtà stati accorciati, ma è vero anche che nessuno si sottrae alla sfida quando c'è da correre sul Ring.



“E' stata una grande gara assieme a Stef Dusseldorp ed è stato un piacere - ha dichiarato Catsburg - Anche se non ci aspettavamo di vincere, il team ROWE è stato perfetto e non ha commesso errori. Abbiamo fatto una strategia ottima e anche nella guida siamo stati bravi. Sono molto contento di questo mio primo successo stagionale".



Catsburg correrà di nuovo al Nordschleife nel NLS il 29 agosto.



La WTCR Race of Germany si terrà invece il 24-26 settembre e Nicky guiderà la Hyundai i30 N TCR dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

WTCR Le piste del WTCR: #2 Nürburgring Nordschleife IERI A 04:00

The post Catsburg vince sul Nordschleife appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR WTCR Top 10: BRC Racing Team 01/08/2020 A 04:00