Éric Cayrolle sarà al via in una gara del FIA World Touring Car per la prima volta in più di 20 anni quando il WTCR la prossima settimana sarà sul tracciato di casa sua.

L'abitante di Pau è iscritto alla WTCR Clean Fuels For All Race of France, round di apertura della WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup, a bordo di un'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear e gestita sotto il marchio Elite Motorsport by Comtoyou.



Meglio conosciuto per i suoi exploit con le auto GT nelle ultime stagioni, il 59enne Cayrolle ha vinto il WTCC Trophy nella seconda delle due gare del FIA World Touring Car Championship al Circuit de Pau-Ville nel maggio 2009. Ha preso anche un punto nel Mondiale, nonostante il KO al penultimo giro causò la bandiera rossa.



Quella fu l'ultima volta che la città nel sud-ovest della Francia ha ospitato un evento del FIA World Touring Car e il ritorno della categoria quest'anno, come parte del Pau Motors Festival dal 7-8 maggio, è atteso con ansia.



"Vivo a Pau, è il mio circuito preferito e sarà la 29a edizione di questa gara per me", ha detto il francese. "Ho fatto la gara del FIA World Touring Car Championship qui nel 2009 e ho ottimi ricordi perché sono stato il miglior privato nella seconda gara, che ho vinto senza passare il traguardo".



Tre volte campione francese di Supertourisme, Cayrolle ha fatto due stagioni intere nel FIA European Touring Car Championship dopo aver acquisito esperienza in Formula Renault e Formula 3 in Francia all'inizio della sua carriera. Dopo un periodo nel GT francese, ha trascorso il 2021 nella Ultimate Cup Series e ha vinto la sua ultima gara al Circuito do Estoril in Portogallo. Il WTCR, che ha sostituito il WTCC nel 2018, segna una novità per lui.



"So che la concorrenza è molto dura nel WTCR e non guido una trazione anteriore da 20 anni, quindi sarà difficile e la macchina non è quella a cui sono abituato. Tutto sarà difficile per me, ma non ho fissato alcun obiettivo a parte quello di divertirmi".



Cayrolle è iscritto alla WTCR Clean Fuels For All Race of France come wildcard. Mentre questo significa che non può prendere punti complessivi, farà le cerimonie del podio se finirà la gara nei primi tre della classifica generale o nel WTCR Trophy, che è per i piloti che competono senza il supporto del marchio. Secondo le nuove regole per il 2022 i piloti wildcard saranno eleggibili per i punti del WTCR Trophy.



"Faccio questa gara come wildcard e sono andato a Vallelunga per testare la macchina. Ho guidato per circa 50 giri, quindi ho una certa comprensione della vettura e, naturalmente, conosco Pau. Ed essendo un circuito in una città non si può sbagliare".



