-

C'è ancora tempo per aggiudicarsi un pezzo di storia del FIA WTCR e sostenere #RaceAgainstCovid nella lotta al COVID-19.

Fino al 22 giugno parecchi oggetti di memorabilia del motorsport, inclusi alcuni dei piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup, sono in asta.



Questo grazie alla collaborazione tra FIA ed RM Sotheby, che ha lanciato l'iniziativa di raccolta fondi per International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies.



Tiago Monteiro (Honda-ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) ha donato sottotuta, guanti, visiera del casco e cartoline autografate:lotto 114.



Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) ha donato un paio di tute della stagione 2018 quando lottò per il titolo con Gabriele Tarquini:lotto 115.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) ha donato il casco utilizzato nel 2017 quando sostituì Tiago Monteiro nella WTCC Race of China:lotto 116.



Il BRC Racing Team ha donato la tuta di Norbert Michelisz utilizzata per vincere il titolo 2019 con la Hyundai i30 N TCR (nella foto).Lotto 117.



Ad oggi sono stati già raggiunte 220.000 sterline.



Cliccate quiper ulteriori informazioni.

WTCR Disponibile la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Attila Tassi DA 6 ORE

The post C’è ancora tempo per aggiudicarsi un pezzo di storia del FIA WTCR e sostenere #RaceAgainstCovid appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Anteprima: Re Michelisz si prepara per #RaceAtHome Esports WTCR all’Hungaroring DA 9 ORE