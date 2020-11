La responsabile della Romeo Ferraris, azienda che costruisce le Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, si è detta molto contenta del risultato conseguito al MotorLand Aragón lo scorso weekend, che ha visto la squadra italiana e il francese ritrovare il successo.



“Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato anche quest’anno, ed il fatto che sia successo su un circuito nuovo per tutti, per me aggiunge ancora più valore a questa performance - ha detto la Cerruti - Abbiamo costruito in una giornata un grande lavoro dal punto di vista tecnico ed in qualifica Jean-Karl ha conquistato un mezzo successo a mio avviso, che ha completato perfettamente nelle gare di domenica. Senza la sfortuna del contatto che lo ha costretto al ritiro in Gara 2, avremmo raccolto ancora più punti, che sommati a quelli che ci sono stati tolti in Slovacchia ed Ungheria per delle decisioni della direzione gara, ci avrebbero visti matematicamente in lotta per il titolo con l’ultimo round ancora da disputare".



"Sono molto fiera di quello che abbiamo conquistato, se pensiamo che non era nei nostri piani essere al via della stagione FIA WTCR 2020 ad inizio anno, ma che con grande dedizione ed umiltà abbiamo costruito quella che forse è la miglior stagione della nostra esperienza nel mondiale turismo. Aver ottenuto il terzo successo nella serie di riferimento per vetture turismo è una grande emozione per tutti noi che ci ripaga degli enormi sforzi fatti per essere qui”.



Vernay ha aggiunto: ""Sono veramente contento ed orgoglioso di quanto fatto, visto che siamo un piccolo team. Il livello qui è fantastico, nessuno sbaglia e quindi bisogna restare sempre molto concentrati".



"Urrutia ha spinto forte, ma non ho commesso errori e dove potevo sono riuscito a guadagnare".