Mitchell Cheah, dopo aver preso i suoi primi punti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, è diventato pilota Junior di Hyundai Motorsport Customer Racing per il 2021.

Il malese segue le orme di Luca Engstler entrando a far parte dei ragazzi della Casa coreana che potranno crescere nella loro carriera al fianco di piloti di esperienza.



Lo schema di Hyundai Motorsport è quello di seguire i propri pupilli dentro e fuori dalle piste, migliorando anche come persona e l'immagine che si ha a livello mediatico in modo da creare un profilo serio.



Il 19enne Jáchym Galáš e i 16enni Tyler Maxson e Tyler Gonzalez fanno parte degli altri giovani di Hyundai.



Il programma di Cheah per il 2021 verrà specificato più avanti.

