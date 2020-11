Il malese debuttò nella serie da wildcard nella WTCR Race of Malaysia 2019 e allora non potè prendere punti, mentre stavolta, essendo sostituto di Nicky Catsburg all'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, è riuscito a centrarli.



Cheah si è classificato 13° al traguardo dietro a Luca Filippi, che però non era eleggibile per i punti.



“Andare a punti nel WTCR mi gasa - ha detto il 22enne - Quest'anno ho avuto alti e bassi, ma mi sono divertito e sono grato a Hyundai Motorsport e al team per avermi dato questa occasione di vedermela in Mondiale contro questi piloti. Spero di tornare in futuro con la i30 N".