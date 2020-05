Chi ha vinto in casa nel WTCR?

-

31 piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup dal 2018 hanno avuto modo di correre in casa. Eccone cinque che hanno fatto festa con la propria gente

Mehdi Bennani

Il marocchino chiuse secondo in Gara 2 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco 2018 a soli 0"8 da Jean-Karl Vernay.



Benjamin Leuchter

In pochi della #WTCR2019SUPERGRID conoscevano i 25,378km del Nürburgring Nordschleife bene come il tedesco, che infatti vinse in modo memorabile Gara 3.



Ma Qinghua

Dopo il podio in Gara 1 dietro al vincitore Yvan Muller, il cinese nella WTCR Race of China affrontò una qualifica durissima arrivando al contatto con Néstor Girolami e perdendo la possibilità di fare ancor di più.



Norbert Michelisz

Michelisz non ha ancora vinto in casa nell'era WTCR (cosa che gli è riuscito con il WTCC due volte), ma nel 2018 e nel 2019 il pilota Hyundai si è piazzato due volte secondo alle spalle del suo compagno Gabriele Tarquini.



Tiago Monteiro

Tornato in azione per una stagione intera dopo l'incidente del 2017, il portoghese ha regalato una emozionantissima vittoria al pubblico di Vila Real conquistando Gara 3.

