Petr Fulín si prepara per il suo round di casa del WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Autodrom Most questo fine settimana: ecco tre piloti che hanno vinto gare WTCR nel loro paese.

Mikel Azcona: la vittoria di Gara 2 alla WTCR Race of Spain al MotorLand Aragón nel 2020 ha fatto guadagnare ad Azcona lo status di eroe, soprattutto per il fatto che correva con la CUPRA per l'occasione.



Benjamin Leuchter: Ha centrato un'emozionante vittoria sul leggendario Nürburgring Nordschleife nel 2019. Per rendere tutto ancora più speciale, il tedesco guidava la Volkswagen, la marca che gli ha dato la sua grande occasione.



Tiago Monteiro: al ritorno nel WTCR dopo il grave infortunio, Monteiro ha fatto esplodere i cuori e le speranze di una nazione quando ha vinto la WTCR Race of Portugal sulle strade di Vila Real nel 2019.

