Dal 2018, primo anno del WTCR - FIA World Touring Car Cup, cinque piloti hanno vinto nel proprio paese.

Benjamin Leuchter è stato il primo dopo aver trionfato in Gara 3 della WTCR Race of Germany nel 2019, mentre Mikel Azcona è l'unico pilota ad aver centrato due volte il successo al MotorLand Aragón nel 2020 e nel 2022.



Ecco un riepilogo di tutti i vincitori di casa:



Benjamin Leuchter: vince Gara 3 sul Nürburgring Nordschleife nel 2019 alla guida di una Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing.



Tiago Monteiro: l'idolo locale vince al rientro dopo il grave infortunio con la Honda Civic Type R TCR di KCMG sulle strade di Vila Real nel 2019.



Mikel Azcona: come Leuchter, lo spagnolo si è imposto sul terreno di casa con una macchina locale, la Cupra Leon Competitión. E' successo al MotorLand Aragón nel 2020, dove si è ripetuto sulla Hyundai Elantra N TCR di BRC Hyundai N Squadra Corse (nella foto) lo scorso giugno.



Jean-Karl Vernay: il pilota dell'Engstler Hyundai N LIQUI MOLY Racing Team ha conquistato il primo posto in Gara 2 della WTCR Race of France 2021, svoltasi sul circuito di Pau-Arnos lo scorso ottobre.



Nathanaël Berthon: anche il francese si aggiudica il successo in casa in Gara 1 alla WTCR Race of Alsace GrandEst di questa stagione. Sul Circuit l'Anneau du Rhin il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport era partito secondo, poi ha vinto.

