La conferma che Thed Björk e Santiago Urrutia saranno di nuovo compagni di squadra nel WTCR - FIA World Touring Car Cup nel 2022 continua un legame iniziato nel 2020 e che finora ha portato quattro vittorie e 11 podi a Cyan Performance Lynk & Co.

Ecco altre cinque famose coppie del WTCR:



Yann Ehrlacher e Yvan Muller

Dopo aver rappresentato rispettivamente Cyan Performance Lynk & Co e Cyan Racing Lynk & Co nel 2019, nipote e zio si sono uniti in Cyan Racing Lynk & Co nel 2020, l'anno del primo dei due titoli WTCR di Ehrlacher. Come duo, i francesi hanno ottenuto cinque vittorie e 12 podi.



Néstor Girolami e Esteban Guerrieri

Amici, connazionali e compagni di squadra, gli assi argentini della Honda - ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sono insieme dal 2019 e sono una delle coppie di maggior successo del WTCR con 13 vittorie e 16 podi.



Gilles Magnus e Frédéric Vervisch

Magnus e Vervisch hanno formato la perfetta partnership tutta belga al Comtoyou Team Audi Sport nel 2021, con Magnus che ha giocato un ruolo cruciale nel far finire Vervisch secondo nella rincorsa al titolo. Questo dopo che Vervisch ha fatto da spalla a Magnus quando quest'ultimo si è assicurato la sua prima vittoria nel WTCR in Ungheria lo scorso agosto.



Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini

Campioni del WTCR nel 2019 e nel 2018 rispettivamente, l'alleanza Michelisz e Tarquini finisce dopo il ritiro di Tarquini, ma rimane leggenda grazie a 15 vittorie e 21 podi in quattro fantastiche stagioni.



Tiago Monteiro e Attila Tassi

Monteiro e Tassi hanno fatto squadra per la stagione 2019 - la prima completa di Monteiro dopo il suo recupero da gravi lesioni alla testa e al collo. Probabilmente la loro migliore stagione insieme è stata quella del 2021, la loro ultima per ALL-INKL.DE Münnich Motorsport prima del passaggio al LIQUI MOLY Team Engstler, quando entrambi hanno ottenuto vittorie con le loro Honda Civic gommate Goodyear.

