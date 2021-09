Mikel Azcona ha centrato un doppio podio nella WTCR Race of Hungary e ieri una doppia vittoria nel TCR Europe al Nürburgring.

L'ultimo successo dello spagnolo della CUPRA è il quinto del 2021 nella serie che lo porta ampiamente davanti a Franco Girolami in classifica con due weekend rimanenti.



"Non potevo immaginare di vincere cinque gare tra cui due doppie vittorie, è incredibile", ha detto Azcona. "La macchina ora è incredibile. Allo stesso tempo sento di essere ad alto livello, ma sono sorpreso di vincere così tante gare".



Girolami, fratello minore del pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami, è giunto secondo in entrambe le gare e mantiene il secondo posto in classifica. Tuttavia, a differenza di Azcona, Girolami Jr deve ancora effettuare uno scarto (del peggior risultato) secondo i regolamenti del TCR Europe.



Foto: TCR Europe

