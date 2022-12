Andrea Cisotti, Customer Racing Manager di Hyundai Motorsport, ha sottolineato l'importanza del doppio trionfo nel WTCR - FIA World Touring Car Cup*.

Cisotti ha svolto un ruolo chiave nel successo di Hyundai nel WTCR, inizialmente con il BRC Racing Team e la Hyundai i30 N TCR, prima di assumere un ruolo manageriale nell'azienda che ha sede in Germania e che ha anche supervisionato lo sviluppo della Hyundai Elantra N TCR.



Dopo che Mikel Azcona è diventato Campione 2022 e BRC Hyundai N Squadra Corse ha conquistato il titolo per le squadre alla WTCR Race of Saudi Arabia, Cisotti ha dichiarato: "È stato un anno fantastico per i clienti della nostra Elantra N TCR in tutto il mondo. Vincere il titolo piloti e squadre del WTCR - FIA World Touring Car Cup è speciale, soprattutto dopo che Gabriele Tarquini con Hyundai ha vinto il titolo nel 2018. È anche una prova delle auto costruite da Hyundai Motorsport Customer Racing, visto che quest'anno il successo ha riguardato tutto il mondo. Non solo è fantastico per i nostri clienti, ma anche per noi come Costruttore".



Grazie a prestazioni costanti, a un'auto competitiva, a una strategia intelligente e alla gestione dei pneumatici, un pilota BRC è salito sul podio in ogni appuntamento della stagione 2022. Il successo di quest'anno ha sottolineato l'impegno del team e la forte relazione tra Hyundai Motorsport Customer Racing e BRC.



Come partner del progetto TCR fin dall'inizio dei test con la Hyundai i30 N TCR nel 2017, le due entità hanno un'eccellente alleanza di lavoro che ha portato a significativi successi nella serie in passato, tra cui i titoli piloti nel 2018 e 2019.



La Elantra N TCR di Hyundai ha avuto successo anche al di fuori del WTCR. Azcona ha conquistato la vittoria di classe e un incredibile 18° posto assoluto nella ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring a maggio, insieme a Marc Basseng e Manuel Lauck.



Niels Langeveld e Target Competition hanno vinto il titolo nel TCR Italy, mentre negli Stati Uniti il team Bryan Herta Autosport, sostenuto da Hyundai America, ha difeso con successo l'IMSA Challenge con una vittoria netta nei campionati piloti, squadre e costruttori.



*Soggetto a conferma dei risultati da parte della FIA.

