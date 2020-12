Viste le limitazioni dovute al COVID-19, il 18enne non è potuto andare molto in pista, ma con il suo capo David Burn ha cercato di capirne qualcosa con le immagini del Mondiale, in vista dei test di sviluppo.



“Il test è servito per capire come sistemare la macchina e le combinazioni di gomme diverse tra bilanciamento e temperature fredde e calde, in modo da dare la vettura migliore a Mike - spiega Burn - Abbiamo passato il lockdown stando svegli fino a tardi per vedere WTCR e TCR Europe in TV e studiare le serie in vista dei prossimi test.”



Clemente guiderà una Honda Civic Type R TCR gestita dalla squadra di famiglia.



Foto:TCR Australia