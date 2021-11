Yann Ehrlacher ha sfruttato la pole position per vincere Gara 2 della WTCR Race of Italy e guidare una lotta a sei per il titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup a Sochi, in Russia, tra tre settimane.

WTCR Race of Italy, Adria International Raceway, 5-7 novembre 2021: il riassunto



WTCR - FIA World Touring Car Cup, round 13 e 14 di 16



WTCR Race of Italy Gara 1 top 3

1 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 26m17.538s (120.3kph)

2 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +1.432s

3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +3.352s

Pole position: Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Giro più veloce: Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.969s (120.4kph)



WTCR Race of Italy Gara 2 top 3

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 31m49.017s (120.9kph)

2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +3.356s

3 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +4.092s

Pole position: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m49.347s (123.2kph)

Giro più veloce: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.459s (120.9kph)



Top 5 classifica provvisoria dopo il Round 14

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 201 punti

2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 165

3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 164

4 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 157

5 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 151



La prestazione del pilota Cyan Racing Lynk & Co all'Adria International Raceway è stata perfetta, battendo le Audi di Frédéric Vervisch e Gilles Magnus.



I 25 punti presi per la vittoria, più i 10 che ha guadagnato nelle qualifiche e i 6 del 10° posto di Gara 1 portano il francese alla WTCR Race of Russia (26-28 novembre) come Goodyear #FollowTheLeader con un margine di 36 punti.



Anche Santiago Urrutia è diventato doppio vincitore del WTCR nel 2021, dopo aver conquistato Gara 1. L'uruguaiano della Cyan Performance Lynk & Co è partito in pole, è scivolato dietro Esteban Guerrieri all'inizio, si è difeso da Tom Coronel, prima di passare davanti a Guerrieri prima che il giro di apertura fosse finito per prendere vantaggio. Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) ha superato Guerrieri nel duello per il secondo posto nelle fasi finali, mentre il pilota Honda/ALL-INKL.COM Münnich Motorsport completa il podio.



Guerrieri lascia l'Italia terzo nella classifica provvisoria, un punto dietro Vervisch ma a 37 da Ehrlacher. Tuttavia, con 60 punti in palio a Sochi, un totale di sei piloti rimangono in lizza per il titolo con Urrutia, Yvan Muller e Jean-Karl Vernay.



Per il francese Vernay, il weekend della WTCR Race of Italy ha portato solo frustrazione. Avendo vinto Gara 2 alla WTCR Race of France, il pilota del team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing aveva grandi speranze di un altro successo. Ma una qualifica travagliata e un mancato punteggio in Gara 2 a seguito di un contatto hanno intaccato le sue possibilità in modo significativo.



Muller (Cyan Racing Lynk & Co) è invece andato bene. Il quattro volte campione del mondo Touring Car ha terminato dietro a Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) in Gara 1, piazzandosi quarto in Gara 2 davanti all'idolo locale Gabriele Tarquini. La leggenda ha annunciato venerdì che si ritirerà dalle competizioni a tempo pieno alla fine della stagione dopo una carriera incredibile che ha incluso due titoli FIA World Touring Car.



Rob Huff (Zengő Motorsport) è stato il miglior pilota CUPRA con un 10° posto in Gara 2, davanti al compagno di squadra Mikel Azcona. Nicola Baldan è stato termina 19° e 18° con la Hyundai di Target Competition.



Vervisch ha vinto il TAG Heuer Best Lap Trophy grazie al giro più veloce in Gara 2, mentre Ehrlacher è il TAG Heuer Most Valuable Driver con 41 punti.

