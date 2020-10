I meccanici della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport hanno impiegato 24 ore per sistemare la macchina di Néstor Girolami, incidentata in Gara 2 della WTCR Race of Slovakia lo scorso weekend.

Dopo il botto dell'argentino, il team tedesco ha preso una nuova Honda Civic Type R TCR per dargli modo di girare nei test del lunedì allo Slovakia Ring.



La ALL-INKL.COM Münnich Motorsport aveva portato anche una test car, il cui telaio è stato utilizzato per riparare la vettura di Girolami, il quale ha raccontato le operazioni.



"Dopo la Slovacchia siamo venuti direttamente all'Hungaroring per continuare a giocarci il titolo e debbo ringraziare i meccanici della ALL-INKL.COMMünnich Motorsport perché in 24 ore hanno sistemato l'auto per poterla poi provare lunedì nei test. E' difficile dire cosa potremo fare, ma i buoni ricordi dell'anno scorso sono una motivazione".