Tiago Monteiro ha festeggiato il suo 46° compleanno andando a punti in entrambe le gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi domenica scorsa.

Alla guida dell'Honda Civic Type R TCR del LIQUI MOLY Team Engstler, Monteiro si è piazzato 11° in Gara 1 e Gara 2 della WTCR Race of Italy, ma avrebbe potuto finire più in alto.



"È stata un'altra giornata frustrante per concludere un weekend frustrante", ha detto il portoghese. "È stato un fine settimana simile a quello del Nordschleife, con i problemi di pneumatici che abbiamo avuto, ma abbiamo deciso di continuare a correre, almeno per capire e trovare una soluzione ai problemi".



"Il fornitore sta cercando di trovare una soluzione e noi vogliamo aiutarlo, ma è comunque frustrante avere problemi in entrambe le gare quando ci si impegna così tanto. Sono stati persi e sprecati punti. Non credo che nelle altre gare si verificheranno gli stessi problemi a causa della conformazione dei circuiti, ma dobbiamo restare uniti e lavorare a una soluzione per il futuro. Speriamo che ad Anneau du Rhin le cose inizino ad andare meglio, perché finora è stata una stagione difficile".

Ad

WTCR Coronel festeggia con un trofeo le 100 gare nel WTCR 17 MINUTI FA

WTCR Girolami torna in corsa con il successo di Vallelunga 18 ORE FA