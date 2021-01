Tom Coronel, pilota del WTCR con il Comtoyou DHL Team Audi Sport nel 2020, assieme al fratello ha chiuso 26° fra le auto con il buggy "The Beast", superando alcuni problemi tecnici accusati nella Tappa 11, guai di navigazione e una foratura.



“Siamo riusciti a chiudere anche questa Dakar ultimando i 200km finali - ha detto Tom Coronel - In 8 edizioni non avevo mai vissuto una esperienza del genere. E' stata durissima come non mai, ma fortunatamente senza grossi problemi".



“Abbiamo forato un paio di volte, ma perché siamo andati troppo forte dove c'erano dei sassi. The Beast è stata esemplare, l'unico neo è stata la velocità perché al massimo arrivavamo a 160km/h sottovento. La punta è stata di 180 e tutto sommato ce la siamo giocata nel gruppo. Ora penseremo a cosa fare per l'anno prossimo".



Cliccate qui per rivivere la Dakar 2021 di Tom Coronel:https://youtu.be/M588fcWJNbI