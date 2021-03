Il pilota della Vuković Motorsport ha corso quattro eventi nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 con la vettura francese, gareggiando in Slovacchia, Ungheria, Spagna ed Aragón.



I fan di Esports WTCR, la versione virtuale della serie, ora potranno prendere anche la sua auto.



“Sono molto felice che la Renault ora faccia parte delle auto del WTCR 2020 su RaceRoom - ha detto Comte - Spero che i giocatori si divertano e che possano godere delle stesse sensazioni che vivo io in pista".



Per ulteriori informazioni:https://www.fiawtcr.com/full-wtcr-2020-car-pack-now-available-on-raceroom/