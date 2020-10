La WTCR Race of Hungary è stata una occasione persa per Aurélien Comte di continuare a fare bene nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il francese ha chiuso tutte e tre le gare dell'Hungaroring senza prendere alcun punto al volante della Renault Mégane RS.



“Abbiamo iniziato ultimi, siamo incappati in penalità, contatti, problemi meccanici in Gara 3 dopo un incidente in Gara 2 - dice il pilota della Vuković Motorsport - Sono le corse, ma è un peccato perché stiamo incominciando ora a conoscere la macchina”.