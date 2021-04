Aurélien Comte vuole tornare nel WTCR − FIA World Touring Car Cup per il 2021.

Il 32enne ha all'attivo il successo nella WTCR Race of Netherlands del 2018 e un secondo posto.



Dopo essersi concentrato sul TCR Europe nel 2019, il francese ha corso dallo Slovakia Ring con la Renault Mégane RS TCR della Vuković Motorsport e punta ad essere nuovamente in griglia già al primo round di questa stagione che si svolgerà al Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno.



“Il WTCR è il mio primo obiettivo e spero proprio di esserci, anche se al momento non ho proposte concrete sul tavolo - dice Comte - Ho bisogno di un team che creda in me, ma capisco anche che la situazione attuale non sia semplice senza budget. So però che impegnandosi ce la si può fare, quindi ci spero".



Il transalpino ripensa anche all'ottima prestazione avuta in Slovacchia, dove ha terminato in Top12.



“Tutti i campionati erano partiti e la chiamata per il WTCR è stata inaspettata. Certamente si sarebbe potuto anche fare meglio, ma non sempre è stato possibile. Rispetto molto il lavoro della Vuković Motorsport sulla Renault, hanno messo passione e impegno al massimo! La Mégane ha del potenziale e il team si merita di restare nel WTCR, ma ha bisogno di supporto".



Le piste conosciute

Comte nel 2018 non conosceva i circuiti del calendario, mentre ora la storia è diversa.



“A differenza della prima stagione, ora ho esperienza ed è sempre un vantaggio questo perché ti consente di avere un buon ritmo fin da subito e scegliere fra le varie opzioni con gli ingegneri. Ero stato pure ad Adria prima che cambiasse, visto che là ho corso e vinto la finale del TCR Europe Trophy 2017”.



Un inverno impegnativo

Il transalpino abita vicino a Bordeaux e ha sfruttato i Pirenei per tenersi allenato con il fitness, oltre ad imparare meglio l'inglese. Inoltre ha lavorato trasformando un camion in un trasportatore di auto da corsa per la squadra di famiglia che aiuta a gestire in vari eventi in Francia, allenando i piloti e mantenendo le sue competenze Esport sulla piattaforma RaceRoom, utilizzata per il campionato Esports WTCR.

WTCR Ehrlacher: “Sono pronto per il Ring” IERI A 05:51

WTCR E’ Ningbo la sede della WTCR Race of China 30/03/2021 A 07:21