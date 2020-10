Al volante della Renault Mégane RS TCR, il pilota della Vuković Motorsport ha chiuso 12° in Gara 2 e 3.



“Gara 1 è stata un po' complicata perché era un anno che non correvo - ha detto il francese - Sono molto contento perché simo riusciti a migliorare la macchina in ogni gara, con un grande lavoro del team. Abbiamo imparato tanto ed è importante".