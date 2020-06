-

La Comtoyou Racing è tornata in azione per preparare la stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup salendo sul podio della 24h di Portimão lo scorso weekend.

Nathanaël Berthon e Tom Coronel sono saliti sulla loro Audi RS 3 LMS griffata DHL assieme al giovane Nicolas Baert chiudendo secondi in Classe TCR all'Autodromo Internacional do Algarve, nonostante un pit stop difficoltoso.



“E' fantastico poter tornare a correre di nuovo", ha detto Coronel.



Cliccate quiper vedere il video.



A breve pubblicheremo un'intervista con l'olandese.



Foto: Petr Fryba

WTCR Tutto quello che c’è da sapere su: #3 Slovakia Ring DA UN GIORNO

The post Comtoyou a podio dopo il lockdown appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Un weekend Real: oggi doveva svolgersi la WTCR Race of Portugal IERI A 07:00