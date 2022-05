Gara 1 e 2 della WTCR Race of Germany, programmate come round 3 e 4 del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022, non si svolgeranno per ragioni di sicurezza.

La decisione è stata presa dopo aver consultato i rappresentanti del dipartimento sportivo e tecnico della FIA e il fornitore ufficiale di pneumatici Goodyear Racing.Goodyear Racing ha confermato di non poter garantire che i pneumatici forniti per questo evento avrebbero funzionato come previsto. Inoltre, Goodyear Racing ha confermato che, in questa fase, non è in grado di dare motivi precisi sui problemi ai pneumatici che si sono verificati durante le precedenti attività in pista, fino a quando non sarà stato effettuato un processo esaustivo di analisi dei dati. Tale processo è in corso.Poiché la sicurezza rimane di primaria importanza, i Commissari Sportivi hanno deciso di interrompere l'evento con l'emissione della Decisione n. 2, disponibile a questo link Tuttavia, i punti assegnati a seguito delle qualifiche non saranno tolti. Una decisione sull'eventuale riprogrammazione delle due gare nell'ambito di un altro evento della stagione sarà presa a tempo debito.I piloti e i team sono stati informati della decisione prima che i Commissari Sportivi emettessero la loro comunicazione.La FIA e il promotore del WTCR, Discovery Sports Events, comprendono la delusione causata dalla cancellazione delle due gare, soprattutto per le migliaia di fan presenti al Nürburgring, ma la sicurezza è sempre di primaria importanza.Goodyear Racing ha emesso il seguente comunicato: "Durante le sessioni di prove libere e qualifiche del FIA WTCR sul Nürburgring Nordschleife, diversi team hanno segnalato danni agli pneumatici. Durante le varie sessioni sono stati utilizzati pneumatici di diversi lotti di produzione. Non c'è stata alcuna differenza di prestazioni o di durata tra loro"."A seguito delle condizioni dei pneumatici riscontrate durante le varie sessioni di questa settimana, abbiamo condotto un'analisi preliminare della tracciabilità dei lotti di produzione riportati. L'analisi effettuata finora, insieme all'ispezione dei pneumatici restituiti, non ha identificato alcun problema di produzione con le specifiche"."È necessaria un'ulteriore analisi delle condizioni riportate in collaborazione con i team prima di poter raccomandare l'ulteriore utilizzo di questa specifica nell'attuale format di gara del FIA WTCR. Raccoglieremo tutti gli pneumatici per ulteriori analisi"."La sicurezza è la nostra prima considerazione e comprendiamo l'importanza di dare ai piloti la fiducia necessaria per affrontare un circuito con i requisiti specifici del Nürburgring Nordschleife"."Ci impegniamo a condurre un'analisi tecnica completa del prodotto e dell'utilizzo del pneumatico in base alle condizioni di gara, in vista dei futuri appuntamenti stagionali del FIA WTCR".