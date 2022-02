Alla luce dei tremendi e tristi eventi che si stanno manifestando in Ucraina, Discovery Sports Events, promoter del WTCR − FIA World Touring Car Cup, conferma che nelle circostanze attuali non è possibile lo svolgimento della WTCR Race of Russia, prevista come round 13 e 14 della stagione 2022.

I pensieri dell'intera famiglia del WTCR vanno a tutti coloro che stanno soffrendo a causa della situazione ucraina.

