I tre vincitori dei titoloi WTCR - FIA World Touring Car Cup in palio per il 2022* sono stati celebrati ieri sera nel corso di una spettacolare cerimonia al Jeddah Corniche Circuit in Arabia Saudita.

Mikel Azcona, BRC Hyundai Squadra Corse e Rob Huff sono stati premiati per i rispettivi successi nella conquista dei titoli Piloti, Team e del WTCR Trophy.



Sono stati premiati anche Néstor Girolami e Nathanaël Berthon, che si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto nella classifica finale WTCR Piloti*, e Tom Coronel e Mehdi Bennani - che nella serata era rappresentato da François Verbist del Comtoyou Team Audi Sport - per essersi classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto nel WTCR Trophy.



Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

"È una sensazione fantastica, è qualcosa a cui non posso credere. Ho lavorato tutta la vita per questo. Gli ultimi quattro anni qui nel WTCR sono stati molto duri. Fondamentalmente, questo è il lavoro della mia vita, a partire dalla mia famiglia, dai miei genitori. Mamma e papà, grazie per tutto quello che mi avete dato, per l'opportunità di giocare in questo sport. Questa stagione è stata perfetta. Fin dal primo momento in cui sono entrato in squadra ho avuto un'ottima accoglienza, fin dal primo giorno con Norbi [Michelisz], con tutti i membri della squadra e i miei meccanici. Se sei vicino alle persone buone, le cose vengono bene. Devo ringraziare tutti i membri della squadra per il loro lavoro, non solo nei weekend di gara, ma anche dal lunedì al lunedì. Vincere il titolo è incredibile, grazie a tutti per l'opportunità".



Gabriele Rizzo, Team Principal, Hyundai N Squadra Corse

"È un'emozione incredibile, la terza volta che vinciamo il titolo piloti ma la prima volta per il titolo squadre. È stato un lungo viaggio dal 2018 per il WTCR ma anche per noi. Lo sviluppo della i30 con Hyundai, il primo titolo con Gabriele [Tarquini], il secondo con Norbi [Michelisz]. Poi due anni senza titoli, ma sempre con buone stagioni, e un cambio di modello di auto con la Elantra N TCR. Con il suo sviluppo siamo tornati e abbiamo conquistato entrambi i titoli. Sono davvero orgoglioso della squadra e del fatto che stiamo mettendo insieme tutto. Sento che abbiamo raggiunto un ottimo livello con la strategia in qualifica, le prestazioni, la costanza in gara dei piloti, quindi posso solo dire grazie a Mikel, a Norbi, a Nicky [Catsburg], ai due Gabriele [Tarquini e Palmitesta], a Davide [Guerci], a tutti gli ingegneri e allo staff e ovviamente a Hyundai Motorsport per il loro incredibile servizio clienti ed è un grande piacere avere qui questo fine settimana persone da Alzenau e dalla Corea, e poter festeggiare davanti a loro."



Rob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

"Sono felicissimo di aver vinto il WTCR Trophy. È un vero privilegio e un risultato incredibile visto che non abbiamo corso fino a due settimane prima dell'inizio della stagione. La competizione è stata dura perché conosciamo il livello di Mehdi [Bennani], Tom [Coronel] e del mio compagno di squadra Dani [Nagy]. In definitiva, siamo nel WTCR Trophy perché non abbiamo il supporto di un costruttore, quindi questo titolo è davvero una testimonianza di ciò che la squadra è riuscita a ottenere. Siamo quella più piccola sulla griglia di partenza, sia dal punto di vista fisico che finanziario, quindi quello che abbiamo ottenuto è incredibile".



VINCITORI DEI TITOLI WTCR 2022*



PILOTI

Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



TEAM

BRC Hyundai N Squadra Corse



WTCR TROPHY

Rob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



*Soggetto a conferma FIA

