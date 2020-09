Il pilota della Comtoyou DHL Team Audi Sport è uno dei più esperti dei 25,378km dell'Inferno Verde, ma ha colto l'occasione di salire in macchina con Benjamin Leuchter per prendere parte all'ultima gara del NSL al volante della Volkswagen Golf GTI TCR preparata dalla Max Kruse Racing.



“E' andata molto bene - ha spiegato Leuchter, vincitore in Gara 3 della WTCR Race of Germany 2019 e grande esperto del Nordschleife - Tom ha messo subito in pratica i nostri consigli e anche i suoi sono stati utili al team. La collaborazione è stata produttiva per entrambi".



“Abbiamo fatto miglioramenti nelle due gare della NLS, visto che abbiamo ottenuto due secondi posti in Classe e la pole in qualifica per la seconda gara, che non era scontata".



Coronel ha aggiunto: “L'allenamento con Benny, che conosco dai tempi del WTCR, è stato molto produttivo. Il circuito è tosto, se non trovi il ritmo subito la paghi e con una TCR devi avere un approccio un po' più lento del solito, ma queste auto vanno bene qui. Ho subito avuto informazioni positive dalla Golf, la collaborazione con la Max Kruse Racing ha funzionato alla grande. Mi sento pronto per il WTCR e anche se la NSL è sempre dura, mi sono divertito. Non escludo di fare altre gare in futuro".



Coronel si presenta alla WTCR Race of Germany forte di un quarto posto centrato come miglior risultato a Zolder con la sua Audi.