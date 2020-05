Coronel alla The Race All Stars Series

-

Ecco la versione virtuale della Brabham BT44 che Tom Coronel utilizzerà nella The Race All Stars Series stasera.

In attesa di arrivare a 500 gare turismo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020, l'olandese si dà ai giochi online e dalle 18;00 se la vedrà con altri Campioni.



“E' fantastico far parte di questa griglia", ha commentato prima di unirsi a Jenson Button, Emerson Fittipaldi, Daio Franchitti, Juan Pablo Montoya ed Andy Priaulx, suo collega nel WTCR e portacolori di Cyan Performance Lynk & Co.



Coronel utilizzerà un simulatore fornitogli da Simtag e Playseat, mentre il suo connazionale Rudy van Buren, vincitore di Fastest Gamer, gli farà da coach.



“Mi insegna come si corre nelle sim racing e quando me l'ha chiesto ho accettato di partecipare. Non ci ho messo moltissimo! So che sono un rookie della categoria, ma sicuramente mi divertirò molto”.



The Race All Stars Series è disponibile sulla pagina Facebook di Eurosport:cliccate quiper vedere lo streaming.

